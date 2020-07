La ville de Bruxelles décide de renforcer le testing dans les maisons de repos du CPAS

Alors que les maisons de repos publiques et privées, de Wallonie et de Bruxelles adressent un courrier à la Première ministre Sophie Wilmes pour réclamer un renforcement des tests PCR, les maisons de repos du CPAS de la ville de Bruxelles ont décidé ce mercredi et sans attendre la décision du Conseil National de Sécurité, de renforcer ces tests. Les tests PCR sont désormais pratiqués pour tous les nouveaux collaborateurs (y compris les stagiaires) ainsi que les membres du personnel revenant de vacances. Le testing sérologique est d'ores et déjà effectué pour tous les résidents et collaborateurs déjà en poste.

Cette décision devance donc la réponse attendue à la demande formulée par les sections des CPAS des Unions de Villes et communes de Bruxelles et de Wallonie, mais aussi par les organisations représentatives des maisons de repos dans le contexte d’un rebond de la pandémie et de ses conséquences potentielles pour ce public à risque.

Dans ce courrier, les responsables des maisons de repos demandaient :"des tests PCR pour les nouveaux professionnels permanents et temporaires, y compris étudiants ou stagiaires, intervenant en établissement, et ce, deux jours avant leur intervention au sein de la maison de repos, à l’instar de ce que fait la France depuis mi-juin".

Une copie du courrier est également adressée notamment aux ministres fédéral et régionaux de la Santé.

Rappelant que plus de la moitié des personnes décédées, à ce jour, du Covid-19 sont des résidents de maisons de repos, notamment parce que ses demandes de matériel de protection et de testing ont été trop tardivement entendus, le secteur souligne dans ce courrier qu’il y a à présent d’importantes capacités de testing.