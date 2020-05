La Ville de Bruxelles débloque 150.000 euros pour le secteur culturel

L'échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles Delphine Houba a annoncé jeudi l'octroi d'une nouvelle enveloppe budgétaire de 150.000 euros destinée à des projets de création, de médiation ou de recherche et développement dans le secteur culturel.

Cette aide directe ira aux divers métiers de la création: artistes, technicien-nes, professionnel-les du secteur, etc.) Elle sera répartie entre une vingtaine de lieux culturels situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles, chacun disposant d'un montant de 7.500 euros.

Delphine Houba a par ailleurs annoncé l'organisation de tables rondes avec les professionnel-le-s du secteur dès le mois de juin, afin de préparer au mieux la relance culturelle et de stimuler les synergies; l'établissement d'une programmation culturelle estivale ambitieuse, en fonction du cadre établi par le Conseil national de Sécurité ; et enfin le lancement de commandes publiques visant la réalisation et l'acquisition d'œuvres d'art destinées à enrichir les collections de la Ville et à embellir le nouveau Centre administratif, actuellement en construction.

A la Ville de Bruxelles, plusieurs mesures de soutien ont déjà été prises à l'égard du secteur culturel, suite aux différentes concertations menées jusqu'ici: maintien de l'ensemble des subsides de fonctionnement alloués aux structures culturelles qui relèvent directement de la responsabilité de la Ville (musées, théâtres et centres culturels); maintien des subsides aux événements qui étaient planifiés entre la mi-mars et le 31 août; soutien financier, au cas par cas, de projets culturels innovants et solidaires émanant du secteur culturel bruxellois.