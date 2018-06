La Ville de Bruxelles contrainte de renflouer une asbl à hauteur d'1 million 800 euros

La gestion de l'asbl Rénobru a été au cœur de vifs débats, hier soir, au conseil communal de la Ville de Bruxelles. Il s'agit de l'ancien "Projet X", une association créée en 2006, par le CPAS et la Ville de Bruxelles (à l'initiative notamment d'Yvan Mayeur), et qui avait pour mission de faire rénover des logements de propriétaires privés, par des ouvriers "articles 60" (qui bénéficient d'une aide sociale). L'idée étant de les former aux métiers de la construction.

"Un chèque en blanc" dit le CDH

Aujourd'hui, il s'avère que cette association présente de grosses difficultés financières, au point que la Ville et le CPAS ont dû renflouer les comptes, pour éponger le déficit d'1 million 800 mille euros pour les années 2016 et 2017. La Ville de Bruxelles, à elle seule, prendrait à sa charge environ 800.000 euros pour ces deux années. Et ça ne s'arrête pas là car pour 2018, la ville prévoit d'octroyer un million d'euros supplémentaire à Rénobru, dans le cadre de son ajustement budgétaire. L'opposition crie à la mauvaise gouvernance. Selon le conseiller communal CDH Hamza Fassi Firhi, les derniers comptes annuels rentrés datent de 2012: "Pour le moment je n'ai accès qu'à la pointe de l'iceberg c'est-à-dire les cris d'alarme de Rénobru qui appelle la Ville au secours car elle a besoin d'argent. En trois semaines, Rénobru demande plus d'1 million 800 mille euros à la Ville. Mais je n'ai ni compte annuel, ni rapport d'activité, ni document officiel. Ni à la ville de Bxl, ni au CPAS. Il n'y a pas de documents". Bref, l'opposition parle de chèque en blanc.

Une nouvelle équipe en place

La Ville et le CPAS refusent pour l'instant de s'exprimer. Mais le Bourgmestre Philippe Close a indiqué que le collège s'engageait à exposer des chiffres plus précis sur la situation à la rentrée, en septembre. Hors micro, le CPAS défend l'outil qui a permis la rénovation de 300 logements et la réinsertion professionnelle. Mais admet tout de même que la gestion laissait à désirer: chantiers trop ambitieux, manque de suivi. Aujourd'hui, une nouvelle équipe est en place. Un nouveau CA, un nouveau directeur. L'équilibre est annoncé pour 2020.