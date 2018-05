La Vieille Boucle Lustinoise en photos

Créée en 2014, la Vieille Boucle Lustinoise est célèbre pour son parcours atypique et ses coureurs moustachus aux commandes de vélos vintage (manufacturés avant 1983, équipés de manettes de changement de vitesse situées sur le cadre, de pédales sans clips et d’un cadre en acier). Dans une ambiance d'antan, ils parcourent pour la performance ou pour l’amusement 6 tours de boucle et une distance totale d’environ 30 kilomètres.

La Vieille Boucle Lustinoise a été créée au profit du Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur), par une équipe de bénévoles passionnés.