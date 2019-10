La trocante, un concept qui permet d'offrir une seconde vie à ses livres

Des livres qui prennent la poussière sur une étagère, nous en avons tous. Alors, pourquoi ne pas leur offrir une seconde vie tout en se faisant plaisir ? C’est le principe de la trocante, une tendance qui prend de l’ampleur chez nous. Ce samedi, Wanze accueillait une trocante de livres. Le principe est simple : vous amenez ce que vous ne lisez plus, et vous repartez avec de nouveaux bouquins. Le concept a séduit plus d’un amoureux de lecture aujourd’hui. "Nous avons trouvé une quinzaine de livres pour les enfants, et j’en ai pris quelques-uns pour moi également. Il y a vraiment pas mal de choix sur les tables. Et puis forcément, il y a d’autres livres qui arrivent au fur et à mesure de la journée. Donc, nous pourrions rester toute l’après-midi pour en trouver d’autres", confie cette mère de famille. "C’est chouette car on a lu des livres qu’on ne relira pas une seconde fois. On les apporte ici, et on en découvre de nouveaux. C’est super intéressant " ! assure cette amoureuse des livres.

Roman, polar, ou encore littérature enfantine, il y avait des livres pour tous les goûts et tous les âges, sur les tables du Centre culturel de Wanze. Certains lecteurs ou lectrices savaient très bien ce qu’ils voulaient, et d’autres se sont laissés porter. "Je ne cherchais pas quelque chose en particulier. Le but est justement de découvrir des œuvres qu’on n’aurait peut-être jamais achetés dans le commerce. Et étant donné qu’ici ça ne nous coûtait rien, car on a déposé dix livres et donc on peut en prendre dix, c’est tout bénéfice. C’est vraiment bien", déclare ce visiteur.

Les organisateurs avaient aussi le sourire, car le public est venu nombreux à leur événement. "Il y a un peu près 1000 livres qui entrent, et 1000 livres qui sortent. Parfois, il en sort plus qu’il n’en rentre, mais ça donne une idée du volume. Et en termes de personnes, disons qu’on a 200 personnes qui entrent et qui sortent", précise Michel Laffut, bénévole pour l’organisation.

Selon les chiffres de l’UNESCO, plus de deux millions de nouveaux livres sont publiés chaque année. De quoi trouver votre bonheur en seconde main, et ce dans tous les styles !