La toute jeune entreprise Ipsiis veut produire 24 fois plus de mousse isolante à Frameries

Une entreprise qui veut multiplier sa production 24, ce n'est pas tous les jours. A Frameries, la firme IPSIIS a introduit une demande en ce sens. Les habitants peuvent se prononcer à partir de ce 27 août dans le cadre de l'enquête publique. Ipsiis est en fait une toute jeune société, française, soutenue par la Région Wallonne (qui possède 37% du capital). Il y a quelques mois, elle s'est implantée sur l'ancien site de Doosan, à Frameries, où elle s'est lancée dans la fabrication d'une mousse isolante résistant au feu, et cela à partir de déchets d'ardoise, de brique, de verre. Un produit innovant, peu polluant, non toxique destiné au secteur de la construction. Vu le succès, Ipsiis veut se lancer dans une production à plus grande échelle et passer de 50 mètres cubes produits par an à 1.200.

Les habitants ont donc jusqu'au 10 septembre pour émettre leurs remarques dans le cadre de l'enquête publique.