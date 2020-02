La tempête Ellen a épargné la Belgique: les pompiers ont été peu sollicités

Province de Liège

Les pompiers des Liège ne sont intervenus qu'à de très rares reprises ce dimanche, malgré le passage de la tempête Ellen.

Dimanche vers 16h00, les pompiers avaient été contactés une trentaine de fois à cause des intempéries. Le plus souvent pour de petites interventions comme des tuiles de toit qui s'envolent.

Vers 14h00, un arbre est tombé sur la route du Condroz, au Sart-Tilman, mais cet incident n'a eu aucune conséquence sur la circulation et personne n'a été blessé. Les pompiers sont rapidement intervenus et la situation était rétablie deux heures plus tard.

Aucune intervention n'est à signaler du côté de Huy. Les pompiers de la zone Hesbaye, ne sont eux intervenus qu'à deux ou trois reprises, également pour des situations mineures.

Province de Hainaut

La zone de secours de Wallonie picarde est intervenue à une vingtaine de reprises ce dimanche matin, après le passage de la tempête Ellen. Aucun blessé n'est à déplorer.

"Les dégâts sont très limités. Nous sommes essentiellement intervenus à Tournai, Mouscron et Comines pour des tuiles et des corniches d'habitations tombées au sol, ainsi que des arbres entravant des rues et routes. Il y a également eu une intervention très rapide, en fin de matinée, sur l'autoroute A17 Tournai-Mouscron, où quelques branches entravaient une des bandes de circulation à Dottignies", précisent les pompiers.

Au total, il y a eu une vingtaine d'interventions entre 10h00 et 13h00. "Depuis, les rafales ont cessé. Huit équipes de deux hommes sont encore sur le terrain", indiquait à 14h00 le dispatching de la zone.

Dans le Hainaut occidental, deux événements festifs et sportifs ont été supprimés par sécurité. Une course cycliste a été supprimée à Escanaffles (Celles, près de Tournai) ainsi que la sortie des géants du cortège d'hiver à Ath.