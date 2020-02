La Tempête Ciara responsable de nombreux dégâts en Flandre

La tempête Ciara provoque dégâts et embarras de circulation en Flandre.

A Anvers, les pompiers ont déjà reçu plus de 400 appels. Les rafales de vent ont causé des embarras de circulation mais aussi l'interruption d'une ligne de tram dans le district de Borgerhout. La tempête perturbe également les activités de la zone portuaire, où plusieurs terminaux ont interrompu le travail pour des raisons de sécurité. Les plus gros navires ont été interdits. Et une partie du toit d'un entrepôt du groupe Katoen Natie s'est envolée.

►►► Arbres abattus, façade arrachée, parcours, perturbations: suivez en direct l'évolution de la tempête Ciara

A Londerzeel, dans le Brabant flamand, une douzaine d'arbres se sont effondrés sur une caténaire. Le trafic ferroviaire y est à l'arrêt. Les pompiers sont tout autant sollicités dans le Limbourg, où la plupart des interventions ont trait à des chutes d'arbres. "La tempête n'a pas encore atteint son intensité maximale. Nous nous attendons à recevoir encore beaucoup d'appels au cours de la soirée et de la nuit", a commenté un secouriste de la zone du sud-ouest du Limbourg.

Une dame blessée en Flandre Orientale

Une dame a été blessée dimanche à Waasmunster quand un arbre est tombé sur sa voiture. Outre cet incident, on ne répertorie dimanche soir que des dégâts matériel dans la province de Flandre orientale. A Gand, un échafaudage s'est effondré, mais personne n'a été blessé.

La blessée était sur le point de monter dans sa voiture quand un arbre est tombé sur son véhicule. Les pompiers sont intervenus pour lui venir en aide. Elle souffre d'une blessure à la tête et de plusieurs fractures.