La Sucrerie, c'est le nom du futur hall culturel polyvalent de Wavre présenté aux associations, ce samedi

"La Sucrerie", voilà pour le nom officiel du futur hall culturel polyvalent de la Ville de Wavre. Il a été dévoilé ce samedi midi, lors d'une rencontre entre le collège, le directeur du hall, Patrick de Longrée, et une cinquantaine de personnes issues du milieu culturel associatif de la commune.

Du sucre à la culture

"La Sucrerie"... un nom qui évoque tout naturellement le passé industriel du site sur lequel le hall culturel, toujours en chantier, verra le jour. "C'est une évocation du passé, une référence à l'adresse (chemin de la Sucrerie) et une connotation gourmande (l'envie de goûter à la culture), commente Françoise Pigeolet, bourgmestre faisant fonction.

Un logo sobre

Fruit d'un graphiste français, le logo sélectionné pour le hall culturel polyvalent est sobre et lisible. Autour des termes "La Sucrerie", 6 rectangles évoquant 6 morceaux de sucre disposés en étoile. Des rectangles aux couleurs dominantes du futur bâtiment (cfr illustration). Un logo efficace, mais un peu terne, aux yeux des premiers citoyens à le découvrir.

Vitrine de la vie associative

"Les premières demandes pour la location des salles émanent des associations culturelles", explique le directeur de La Sucrerie, Patrick de Longrée. "C'était la volonté de la Ville, après les Etats généraux de la Culture, en 2007, de proposer davantage de possibilités aux acteurs de la culture. Le bâtiment est polyvalent et flexible. Il peut aussi bien accueillir des concerts de musique, que de la danse, du théâtre, un festival du rire ou des spectacles pour enfants. La grande salle, par exemple, a une capacité de 830 places assises. Mais les gradins sont rétractables, portant ainsi la capacité à 1.400 places debout".

Les acteurs de la culture devront toutefois partager les lieux et les réservations avec d'autres demandeurs. Economiques, cette fois. Car la Ville entend aussi mettre le hall à disposition des organisateurs de salons, foires et autres colloques.

Des loyers accessibles?

"Les locaux pourront-ils être loués à des tarifs accessibles?" se demandent les associations présentes à la réunion de samedi. La question est légitime. D'autant que ni la direction du hall ni la Ville de Wavre n'ont pu donner de réponse, à ce jour. "Nous étudions la question", ont expliqué les autorités concernées.

La plupart des acteurs culturels wavriens voient ce hall comme une nouvelle opportunité pour l'organisation de spectacles et d'activités culturelles et récréatives. C'est d'autant plus vrai que, jusqu'à présent, bon nombre d'associations doivent solliciter des salles en dehors de la commune, comme à Louvain-la-Neuve ou à Auderghem, par exemple.

"Etant de Limal (près de Wavre), nous ne sommes jamais prioritaires sur la liste de demandes de location de salles situées en dehors du territoire communal", commente Virginie Electeur, du studio Artendance (danse, chant, théâtre, percussions). "Un lieu proche, avec une régie technique mais à un tarif raisonnable, ce serait vraiment parfait. J'espère au moins que les prix pratiqués ne dépasseront pas ceux des salles plus éloignées".

Trucs et astuces

Selon Patrick de Longrée, cette question de l'accessibilité financière sera un des enjeux principaux de ce nouveau hall. "Nous voulons être accessibles. Mais nous aurons aussi des frais de maintenance importants. D'où l'importance d'assurer le développement du site, avec la collaboration des différents partenaires; ce qui permettra de dégager des moyens. Pour rappel, il n'y a pas de vrai centre culturel subventionné à Wavre, faute de reconnaissance des autorités publiques. C'est le milieu culturel lui-même qui a donné la dimension culturelle de la Ville de Wavre". Notons par ailleurs que des partenariats entre les gestionnaires du hall et les écoles de Wavre (10.000 écoliers) sont envisagées, à moyen terme.



Beau, mais cher

A voir les maquettes et les simulations virtuelles du projet, le futur hall aura de l'allure. Mais pour l'opposition et pour d'autres citoyens critiques, le projet coûte cher. Trop cher! 25 millions d'euros. Dont 7 millions apportés par la province du Brabant wallon, en raison du rayonnement provincial escompté du hall culturel wavrien. La culture a un prix. Ou est-ce le prix de la culture? Une culture pour chaque bourse? Les questions sont nombreuses et les débats sont loin de faire l'unanimité.

L'inauguration de La Sucrerie devrait avoir lieu au printemps 2019