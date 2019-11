La stratégie de l'arbre de Noël de Luc Toussaint: "Comme cycliste, on n'est jamais trop visible"

Un phare à l'avant, un phare à l'arrière et des catadioptres devant, derrière, sur les pédales et sur les roues (ou alors, une bande réfléchissante sur les pneus). Voilà le minimum légal que votre vélo doit remplir... mais est-ce suffisant pour être bien visible ? N'hésitez pas à en rajouter une couche comme Ludovic Toussaint, Cycliste quotidien du Gracq à Mons: "Je ne suis pas comme un arbre de Noël, mais je multiplie par deux les prescriptions minimales."

En plus des phares, des lampes clignotantes lui permettent d'attirer l’œil des automobilistes. Et c'est parfois bien nécessaire quand la visibilité est réduite, par la bruine d'automne par exemple. Une chasuble réfléchissante assure à celui qui la porte d'être vu à 150 mètres contre 50 mètres si l'on a de simples vêtements clairs. Si on ne porte pas de gilet jaune, les vêtements noirs sont à proscrire.

Évitez la dynamo

En matière de phare, évitez la dynamo: par temps de pluie, sur une roue mouillée, elle sera moins efficace. Et si vous êtes à l'arrêt, la lampe s'éteindra et vous rendra moins visible, dans des endroits stratégiques comme des carrefours, par exemple. Ludovic Toussaint porte par ailleurs des bandes réfléchissantes aux jambes et des gants réfléchissants: "Ça peut sembler être un gadget, mais c'est vraiment utile. Quand j'indique par où je vais tourner, les automobilistes le voient clairement".

En 2018, en Belgique, 10 cyclistes ont perdu la vie et plus de 1600 ont été blessés dans des accidents survenus dans l'obscurité selon Statbel, l'office belge de statistique. La grande majorité de ces victimes sont recensées en Flandre où la pratique du vélo est plus importante. En Hainaut, 27 cyclistes ont été blessés dans de telles circonstances (25 légèrement et 2 gravement) l'an dernier.

Des housses pour les sacs à dos

Parmi le public cible visé par les actions du Gracq, les écoliers et étudiants. Ils ne sont pas toujours conscients du danger de rouler sans équipement spécifique à la sortie de l'école à une période de l'année où le soir tombe tôt. "S'ils habillent leur cartable ou leur sac à dos de housses réfléchissantes, ça change tout. S'ils n'ont pas ce réflexe, j'invite leurs parents à y penser pour eux", insiste Ludovic Toussaint.

À noter que la question de la visibilité est valable aussi pour les hoverboards, trottinettes, skateboards, monowheels et autres segways. Pour plus de conseils sur l'éclairage en matière de mobilité douce, rendez-vous sur le site du Gracq.