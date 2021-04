La Strada à La Louvière : la Ville met un terme définitif à la saga

C’est un coup de tonnerre dans le ciel louviérois : le conseil communal a entériné ce mardi soir l’annonce de la fin du projet de la Strada, lancé par le groupe Wilhem and Co. Le bourgmestre Jacques Gobert estime que les choses ont assez traîné. Entouré des avocats de la ville, il a déclaré qu’il était temps d’arrêter cette saga très frustrante : un projet de méga centre commercial voici 13 ans, qui s’est réduit, dans sa dernière version, à un mini-complexe multifonction : " c’est comme si vous commandiez à l’entrepreneur une villa 4 façades et que vous vous retrouviez finalement dans un studio garni ! Ça s’appelle une modification substantielle du marché, et on ne pouvait légalement pas l’accepter, au-delà du fait qu’ils déclarent également qu’ils sont dans l’incapacité, vu le contexte et l’évolution des commerces, de mettre en œuvre ce projet". Concrètement, la ville ne rompt pas le contrat qui la lie avec Wilhelm and Co, elle prend acte du côté caduc du marché. On joue là sur les termes juridiques parce qu’on s’en doute, l’affaire va se terminer au tribunal. "J’imagine que le groupe ne va pas rester les bras croisés. Il y a bien sûr tout un volet financier. Wilhelm and Co réclame des sommes pharaoniques à la ville, que nous contestons fermement avec de solides arguments. Nous aussi, nous avons un préjudice de quelques dizaines de millions d’euros !".

La destination future de cette immense friche quasi vide en cœur de ville n’est pas encore décidée. Le bourgmestre veut repartir d’une page blanche et souhaite consulter la population pour décider de la suite.