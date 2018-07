La STIB va-t-elle supprimer la ligne de tram 25, qui relie Rogier à la gare de Boendael ? C'est en tout cas ce que craint une députée bruxelloise. L’info ayant même circulé dans plusieurs médias. Il s'agit en fait de l'une des hypothèses étudiées dans le cadre d'une étude plus large. Mais il n'y a toujours aucune certitude, ni décision.

La Région bruxelloise veut en fait améliorer la desserte en transports publics du quartier Meiser, puisqu'il sera en plein développement ces prochaines années. Notamment avec le projet Médiapark.

La STIB et Bruxelles Mobilité étudient alors les différentes possibilités. "Parmi les pistes que nous sommes en train d’étudier avec Bruxelles Mobilité, explique Françoise Ledune, porte-parole de la STIB, figure une piste qui vise à isoler la ligne 7, pour qu’elle puisse augmenter en fréquence et avoir des fréquences de dessertes plus importantes. Si on l’isole, cela voudrait dire que les autres lignes qui circulent sur le même trajet devraient être déviées et elles devraient voir leur itinéraire modifié, dont évidemment la ligne 25." C'est donc une option, parmi d'autres.

Une option qui inquiète pourtant la députée de l'opposition Céline Delforge. "Cela veut dire que les Schaerbeekois ne pourraient plus aller directement à l’ULB. Plus grave, peut-être : il n’y aurait plus de liaison directe avec la gare d’Etterbeek – par laquelle passent beaucoup d’étudiants et de travailleurs – pour aller vers l’ULB."

Réponse de la Stib et le ministre de la mobilité, qui insistent : on en est au tout début de la réflexion. L'étude porte justement sur les différents flux de voyageurs et sur l'impact d'une telle décision.