La Stib lance une nouvelle ligne de bus, le 33, la première à être 100% électrique

La ligne de bus 33 reliera les quartiers Dansaert et Louise. Une ligne directe donc, entre le haut et le bas de la ville de Bruxelles.

Cette ligne 33 sera aussi la première ligne de bus 100% électriques. En tout, sept bus électriques circuleront sur cette nouvelle ligne.

Cette arrivée marque vraiment le début du passage des bus bruxellois vers l'électrique. L'objectif étant une flotte 100% électrique d'ici 2030.

Prochainement des bus hybrides feront également leur apparition sur le réseau ; et d'autres modèles de bus électriques seront testés sur de nouvelles lignes de bus.

Cette nouvelle ligne 33 s'inscrit dans le nouveau plan bus de la Stib. Un plan qui va impacter l'ensemble du territoire bruxellois. La majorité des lignes existantes seront modifiées, six lignes vont être crées et trois seront supprimées. Le but étant de desservir Bruxelles de façon plus adaptée, notamment au nord.

Un plan qui se met donc progressivement en place et qui sera totalement effectif d'ici 2021.