La STIB lance ce jeudi sa nouvelle application mobile: un pas de plus vers une mobilité intégrée

Il faut dire que l'ancienne, lancée en 2010, avait pris un petit coup de vieux. Elle permettait pour l'essentiel de connaître le temps d'attente d'un bus, d'un tram ou d'un métro. La nouvelle application a l'ambition de devenir la plateforme reprenant tous les services de mobilité à Bruxelles.

"C'est la première étape d'une appli qui a été reconfigurée, avec un nouveau design et, surtout, une grande nouveauté : la recherche d'itinéraires est intégrée dans cette appli mobile, déclare Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Précédemment, on disposait des temps d'attente en temps réel mais on devait aller sur une autre appli pour rechercher un itinéraire. Aujourd'hui, les deux sont ingérés !"

Justement, pour la recherche d'itinéraires, "la STIB n'est pas seule, il y a aussi la SNCB, De Lijn et le TEC. Tout ça est intégré dans la nouvelle appli mobile. Et à terme, on va ajouter d'autres solutions de mobilité, comme Villo! ou Cambio. C'est donc la première étape vers quelque chose qui sera véritablement un "portefeuille" de mobilité pour les clients."

Attention, toutefois : il ne s'agit pas d'une mise à jour de l'application actuelle. Vous devez télécharger la nouvelle. L'ancienne est vouée à disparaître dans les semaines à venir.