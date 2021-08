La STIB inaugure un troisième dépôt de métros à Anderlecht

La construction de ce dépôt souterrain a démarré en 2017 sous le boulevard Henri Simonet. Seul le bâtiment administratif est visible en surface. Bruxelles Mobilité a acquis le terrain du projet et a pris en charge le réaménagement complet du boulevard. Long de 900 mètres, le dépôt a la capacité d'entreposer 23 rames de métro tout en assurant l'entretien de sept autres. Il a accueilli trois rames dès fin août 2020, six y sont actuellement remisées la nuit et ce nombre augmentera à huit d'ici l'automne. La partie atelier de maintenance a été mise en exploitation en juin dernier pour vérifier la fiabilité des équipements.

Cette dernière comprend deux fosses de travail, un stand de levage, trois passerelles, un système de lavage des métros et une fosse permettant le nettoyage de la partie inférieure des rames. S'ajoutent deux nettoyeurs haute pression à eau chaude, une aspiration centralisée et un monte-charge d'un portage de 10 tonnes. Deux ponts roulants de 110 m de long ont encore été installés pour la maintenance.