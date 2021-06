La STIB crée une nouvelle version de la Brabançonne pour l’EURO 2021

Le Roi, la Loi, la Liberté, ces mots vous disent bien sûr quelque chose. Normal, ce sont les paroles les plus connues de notre hymne national. Mais si on vous demandait de chanter la suite, il y a des chances pour que vous ne sachiez rien de plus et que vous fredonniez quelques "lalala".

Alors que l’EURO 2021 vient de commencer, la STIB a décidé à de lancer une New Brabançonne. En " remixant " l’hymne en version hip-hop bien bruxelloise, afin d’encourager tous les supporters à faire vibrer notre équipe nationale.

" Imprégnée de la jeunesse bruxelloise et de sa culture street, la New Brabançonne donne un sens nouveau aux paroles vintage de notre hymne ", explique Joost Berends, directeur de la création chez mortierbrigade, l’agence de communication chargée des campagnes de la STIB.

Un arrangement musical

La New Brabançonne est un arrangement musical réalisé par le duo de compositeurs poumtchak. " Nous avons mélangé des sons modernes avec des sons plus orchestraux qui rappellent la version originale de la Brabançonne. C’est ce contraste qui rend cette nouvelle version intéressante ", pointe Antoine Geluck, moitié de poumtchak.



Un clip vidéo dans lequel des supporters bruxellois de tous âges portent la " voix " de leur pays a été mis en ligne.