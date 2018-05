La STIB a enregistré 400 millions de voyages l'an dernier

Il n'y a jamais eu autant de voyageurs dans les métros, les trams et les bus de la Stib qu'en 2017. C'est ce qui ressort du dernier rapport annuel de la société de transports bruxelloise qui a présenté ce matin son rapport à la presse. En 2017, 401 millions de voyages ont ainsi été enregistrés sur l'ensemble du réseau. C'est 31,5 millions de plus qu'en 2016 (année des attentats de Bruxelles, où la fréquentation avait exceptionnellement stagné), soit une augmentation de 8%. C'est la plus forte progression enregistrée ces dernières années.

Les trois modes de déplacements se partagent plus ou moins équitablement le nombre de trajets (métro 37,8%, tram 37,2 et 25% pour les bus) mais les bus progressent moins que le métro et le tram.