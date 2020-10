La Stib a déjà engagé près de 1.000 personnes cette année et en recherche encore 300

La Stib a déjà engagé près de mille personnes depuis le début de cette année et recherche encore des collaborateurs pour près de 300 postes encore ouverts aujourd'hui, annonce jeudi la société bruxelloise de transport public. Selon elle, la crise du Covid n'a pas eu d'impact sur le nombre de postes à pourvoir, ni sur le recrutement.

Près de 1.000 postes ont déjà été pourvus depuis le mois de janvier. Il s'agit de remplacements et de nouvelles fonctions, principalement du personnel de conduite et du personnel technique.

Une évolution continue du réseau

Dans le détail, la Stib comptait fin août environ 670 postes d'ouvriers et 330 postes d'employés et de cadres déjà pourvus. "Ces très bons chiffres s'expliquent notamment par l'évolution continue du réseau et de la flotte de véhicules: les nouveaux bus, l'extension du réseau et les nouvelles technologies appellent des besoins supplémentaires en matière de personnel", indique-t-elle.

D'ici la fin de l'année, l'entreprise publique recherche encore près de 300 nouveaux collaborateurs, que ce soit du personnel de conduite et technique (mécanique, pneumatique, signalisation, construction), mais aussi des project managers, des ingénieurs, des program managers, etc. Toutes les informations sur les offres d'emploi sont disponibles sur le site internet de la Stib.

La crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur le nombre de postes à pourvoir, ni sur le recrutement, qui s'est poursuivi ces derniers mois, souvent par vidéo conférence, insiste encore le transporteur, qui a simplement enregistré un retard dans l'entrée en service des collaborateurs avec la fermeture temporaire des centres de formation.