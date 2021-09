La statue de Gaston Lagaffe, enfin dévoilée au public à Charleroi

Après le Marsupilami, Spirou ou Boule et Bill, un nouveau personnage de BD fait son apparition ce vendredi à Charleroi.

La statue de Gaston Lagaffe, accompagnée de sa célèbre voiture, a été dévoilée au public sur la place Verte, juste devant la librairie Molière.

Un nouveau personnage de bande dessinée très attendu pour réaffirmer le lien historique qui lie Charleroi avec les éditions Dupuis, à Marcinelle. "Gaston est l’un des personnages préférés des lecteurs, qu’il soit Belge, Français ou Européen. Gaston Lagaffe est un personnage pour lequel Dupuis a toujours eu énormément de respect, d’affection et de tendresse. Beaucoup de choses ont déjà été organisées autour de ce personnage, que ce soit de l’édition, des ouvrages, des intégrales, des remastérisés, etc. Le catalogue Gaston Lagaffe chez Dupuis, c’est comme le catalogue des Beatles chez une maison de disques" explique Thierry Tinlot, le coordinateur de cet événement.

Marcinelle sous les projecteurs

"Dans la bande dessinée, Dupuis, qui est un éditeur de taille mondiale, a clairement fait rayonner le nom de Marcinelle et Charleroi bien au-delà des frontières belges. Vous allez dans des cercles littéraires ou liés à la bande dessinée, vous dites le mot "Marcinelle", et tout de suite vous allez voir les yeux s’illuminer " précise Thierry Tinlot. C’est une véritable relation de confiance qui est née, depuis l’installation des éditions à Marcinelle en 1922, entre Dupuis et la Ville de Charleroi. " Charleroi est fière d’être le berceau de Dupuis, et Dupuis a à cœur de rendre à Charleroi l’énergie qu’elle lui a donnée. Cette statue en est l’illustration, et il y aura encore pas mal d’autres collaborations entre les deux" conclut le coordinateur de l’inauguration.

D’ailleurs, une nouvelle statue du Marsupilami sera prochainement installée sur le rond-point Hiernaux, ainsi qu’un nouveau Lucky Luke près du parc. Sachez enfin que pas mal d’animations seront organisées aujourd’hui et demain autour de la statue de Gaston sur la place Verte et à la librairie Molière.