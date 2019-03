La station de métro Erasme fermée toute la journée suite à un début d'incendie

Un début d’incendie ce matin à la station de métro Erasme à Bruxelles. Le feu a pris vers 9h15 sous une rame qui était à l’arrêt. Cela a provoqué un important dégagement de fumée. La station a alors été évacuée. Selon la Stib, il n’y a pas de blessé.

L’incendie, dont on ignore encore la cause, a été rapidement maîtrisé. La circulation des métros entre La Roue et Erasme est toujours interrompue. Des bus assurent la liaison en attendant que la situation revienne à la normale. Ce ne sera en tous cas pas avant demain matin. La station restera fermée jusqu'à la fin du service ce jeudi.