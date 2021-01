La start-up carolo Vertuoza va doubler ses effectifs et déménager à Nivelles

Dans l’ombre de S alvatore Curaba (EASI) et Fabien Pinckaers (Odoo), tous deux récompensés pour la qualité de leur management et le succès de leur entreprise, le duo Antoni Di Fillipo - Dominique Pellegrino semble bien parti pour intégrer la liste des success stories wallonnes 2.0.

Lancée fin 2019, Vertuoza s'appuie sur un core business comparable à celui de EASI et de Odoo: la start-up propose des solutions pour accompagner la digitalisation des entreprises. Plus concrètement, l'équipe de Vertuoza a développé un logiciel qui permet au secteur de la construction de numériser et centraliser l'ensemble de ses processus, du suivi des chantiers à la gestion des finances en passant par la coordination des équipes. “L’entreprise est née d’un besoin interne : dans la construction, on ne trouvait pas une application qui permettait de travailler efficacement”, explique Dominique Pellegrino, co-fondateur du projet. “Après 4-5 ans, on s’est rendu compte que ce besoin était partagé par de nombreuses PME. On a donc commercialisé notre produit.”