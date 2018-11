"La solidarité n'est pas un crime": des actions de sensibilisation ont lieu dans les grandes gares

Des actions menées ce mardi matin, à Mons, Charleroi ou ailleurs, par des associations qui veulent faire réfléchir sur les notions de solidarité, d'humanité.

Le contexte, c'est la crise migratoire et les poursuites pénales à l'encontre de citoyens qui ont hébergé des migrants.

L'action est portée entre autres par la FGTB et Présence et Actions Culturelles. Pour Denis Dargent, le but, c'est amener le débat dans l'espace public. Le nom de cette action nationale ? "La solidarité n'est pas un crime."

"Malgré le flux des passagers et le rush matinal, le but est de pouvoir discuter avec les gens. L'espace public doit aussi permettre de pouvoir exprimer son opinion et de la confronter avec celle(s) des autres. Des gens qui sont souvent un peu frileux par rapport à toutes ces questions. Actuellement, il y a tout un procès qui est fait à la société telle qu'on la conçoit. Pourtant, la solidarité, l'entraide, la fraternité humaine… ne sont quand même pas des valeurs creuses ! Si on les perd, on va tout de même vers un monde de plus en plus difficile."