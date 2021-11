La société Oscars d’Andenne œuvre pour une logistique optimale au Qatar

La société "OSCARS", basée à Andenne, vient de décrocher un très beau contrat au Qatar. Spécialisée dans la gestion des données géographiques et informatiques et s’appuyant sur les satellites de l’ESA (agence spatiale européenne) elle a mis au point un système de surveillance des aéroports qui garantit à son gestionnaire une optimalisation des ressources humaines et matérielles. Soit la bonne personne toujours à la bonne place. Après Liège et Paris, la société wallonne fera gagner du temps et de l’argent à l’aéroport international qatari de Hamad.

Le principe repose sur la cartographie satellitaire haute résolution de l’aéroport et sur l’enregistrement par GPS du moindre mouvement observé. Mouvements des hommes mais aussi des objets comme les avions, le matériel d’embarquement ou de débarquement des passagers, des camions de ravitaillement, bref, de tout ce qui fait fonctionner un aéroport.

Grâce à la technologie développée par Oscars, chaque service aéroportuaire peut se focaliser sur la partie qui la concerne. Par exemple un emplacement d’arrivée d’un avion. Lorsque l’appareil arrive, toute la chaîne opérationnelle peut se mettre en route au bon moment. Débarquements passagers, bagagistes, camion carburant, nettoyage etc.… Ce qui évite les longues attentes des services sur le tarmac lorsque l’avion est en retard, rationalise leurs interventions et déstresse le personnel qui travaille dans le temps imparti (1h30 pour une rotation d’avion).

Le concepteur argumente également moins d’accidents de travail et d’erreurs logistiques.