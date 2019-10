La société namuroise Dogstudio s'attaque au marché latino-américain

Après avoir ouvert un bureau à Chicago, l'entreprise de création de contenu numérique va s'installer à Mexico au mois d'octobre. Une ville pleine de potentiel où le marché du numérique est en pleine expansion. Dogstudio a d'ailleurs déjà décroché un gros contrat avec l'entreprise Rappi, l’équivalent d'Amazon pour l'Amérique du sud.

Pour le directeur de Dogstudio, Gilles Bazelaire, le moment était idéal pour se lancer. " L’année passée, on a participé à une mission économique au Mexique. J’ai été fort impressionné par le changement entre ces deux missions et le boum technologique qui est en train de se passer dans cette ville passionnante. Parallèlement à cela, on a connu une accélération du côté de notre bureau à Chicago, qui se développe fortement. Troisième facteur : on a signé un assez beau contrat avec un client mexicain. Ce qui nous a poussés à dire que c’était le bon moment pour avoir un pied-à-terre dans cette ville, afin d’attaquer le marché latino-américain. "

Le décalage horaire avec cette partie du monde va également faciliter le travail pour les équipes namuroises, qui pourront faire avancer les projets pendant la nuit en Amérique, afin de présenter les projets aux futurs clients dès le lendemain matin à Mexico.