La société liégeoise Miracor à l'assaut du marché américain

Une entreprise liégeoise, en passe de s’attaquer au marché américain. Il s’agit de la société Miracor, active dans les innovations médicales. Basée à Awans, elle développe en ce moment un outil pour venir en aide aux personnes victimes d’infarctus.

Diminuer les séquelles de l’infarctus

Ils ont baptisé leur invention PiCSO (In extenso, "Pressure-controlled Intermittent Coronary Sinus Occlusion"). Son objectif : limiter les séquelles, chez les personnes victimes d’un infarctus. "L’infarctus aigu mène à l’insuffisance cardiaque. Lorsque les patients sont en insuffisance cardiaque, ils sont très souvent hospitalisés et leur qualité de vie descend de trimestre en trimestre et de mois en mois", explique Olivier Delporte, administrateur délégué de Miracor. "Diminuer les séquelles de l’infarctus, retarde le développement de l’insuffisance cardiaque".

PiCSO, c’est en fait une grosse machine, reliée à petit tuyau qui sera introduit dans le corps du patient, via l’aine. Au bout de ce tuyau, un minuscule ballon qui se gonfle et se dégonfle. C’est ce mouvement qui permet d’irriguer en sang les zones qui ne le sont plus, et donc de limiter les séquelles.

Cap sur les Etats-Unis

C’est donc cette machine que la société MIRACOR compte vendre aux Etats Unis. Elle vient de recevoir un agrément de la FDA, la Food and Drugs Administration, l’agence américaine des aliments et médicaments. Un véritable sésame pour la société liégeoise. "Ça nous apporte une accélération du processus entre les études cliniques et la mise sur le marché. Deuxièmement, le remboursement sera plus facile et plus rapide pour les usagers de PICSO. Gagner quelques mois et avoir la garantie d’un remboursement lors de la mise sur le marché c’est très important pour nous !", se réjouit l’administrateur délégué de Miracor.

En ce moment PiCSO en est encore au stade de l’étude clinique. La société belge espère commercialiser son outil dès 2021 en Europe, 2024 aux Etats-Unis. L’entreprise liégeoise emploie actuellement 22 équivalents temps plein.