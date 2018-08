La SNCB rebaptise les gares de Liège-Jonfosse et Liège-Palais

Ne dites plus Liège-Jonfosse ou Liège-Palais ! Les deux gares SNCB changent de nom lundi prochain, le 3 septembre, pour devenir respectivement Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert. L'objectif? Améliorer la visibilité et la lisibilité de l'offre intermodale suburbaine liégeoise, affirment mardi les chemins de fer belges.

Ces nouvelles appellations doivent "permettre aux voyageurs de s'y retrouver plus facilement lors de la planification de leurs déplacements au coeur de la ville et d'avoir ainsi une meilleure connaissance des quartiers desservis par ces deux gares".

Les deux stations sont, selon la SNCB, actuellement sous-utilisées par les citoyens, étudiants ou voyageurs d'un jour, qui descendent "par nature" à Liège-Guillemins pour ensuite poursuivre leur déplacement. Or, les - désormais - Liège-Carré et Liège-Saint-Lambert sont toutes deux situées au centre-ville, à proximité du Carré et de la place Saint-Lambert donc, dans des pôles d'attraction importants de la ville mais aussi à proximité immédiate - pour la seconde - du pôle d'échange du réseau de bus TEC.

Les deux gares ne seront par ailleurs pas les seules à changer de nom le 3 septembre. C'est en effet la date choisie par la SNCB pour "lancer" son offre S autour de quatre grandes villes, dont Liège et Charleroi. Concrètement, les trains L circulant dans un rayon de 30 km dans et autour de ces villes seront renommés "S", pour permettre - comme ce fut le cas à Bruxelles en 2015 - une meilleure visibilité de l'offre suburbaine.

A Liège, l'offre S comprendra quatre lignes suburbaines vers Liège-Guillemins et desservira 59 gares, dont celles d'Ougrée et de Seraing - récemment ouvertes - et la gare de Chaudfontaine. A Charleroi, quatre lignes et 52 gares passent sous l'offre S dès lundi prochain, contre trois lignes à Gand et quatre à Anvers.