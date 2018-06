La situation devrait s'améliorer pour les services de secours à Doische

Commune du Sud Namurois, Doische fait partie de la zone Dinaphi (pour Dinant – Philippeville). Une zone où le réseau Astrid de communication des secours a parfois du mal à couvrir certains villages. Et on imagine bien les soucis que cela peut poser pour la sécurité des habitants.

"Cela va permettre de répondre aux soucis qu’on a connu suite à l’installation, tout au début, du réseau Astrid sur le réseau belge, explique le lieutenant Philippe Mansy, responsable du dispatching de la zone de secours Dinaphi. On avait déjà des défauts de couverture sur certains villages (comme Vaucelles par exemple) où l’on ne reçoit rien. Ici, nous devrions pouvoir répondre à ces manquements (…) Parallèlement, on avance aussi sur le projet " français " (une meilleure collaboration) dans la mesure où l’on va pouvoir couvrir avec nos radios un peu plus leur territoire et ainsi améliorer nos communications en intervention. Le but premier étant de pouvoir se passer des radios. Cela dit, grâce à cela, on va savoir partager la communication sur un même système radio lors d’une même intervention."

L'enquête publique sur la "Construction d'une station destinée aux télécommunications moblies Astrid" a donc débuté lundi. Elle se clôturera le lundi 2 juillet.