La Semois connaît la crue la plus importante de ces dernières années

Plusieurs bassins de la province du Luxembourg sont passés en alerte de crue : la Semois, la Chiers et la Lesse. D’autres cours d’eau, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse sont en alerte pré-crue. Ces débordements menacent d’inonder terrains et habitations.

C’est à Moyen, un village gaumais à la limite de l’Ardenne, que les dégâts sont les plus importants. "La Semois n’avait plus atteint ce niveau depuis 2001, explique notre journaliste présent sur place, Benjamin Brone. Les habitants situés autour de ce cours d’eau, comme ici à Moyen, ont passé une nuit difficile."

"Il fallait intervenir rapidement"

Au pied des maisons, des sacs sont entassés pour empêcher l’eau d’entrer. "C’est la première touchée de la rue, confie une habitante qui vit en bord de Semois. Donc fatalement, quand la rivière est en crue, c’est chez moi que l’eau arrive en premier." Du coup, il faut surélever les meubles en bois et les câbles électriques… surtout que le niveau de la rivière pourrait encore monter dans les prochaines heures.

Cette montée des eaux a poussé les autorités à réagir. Dans la commune voisine de Chiny, le personnel communal prévient les riverains du danger qui les guette. "Il fallait intervenir rapidement, constate Alain Maitrejean, l’échevin des travaux de la commune (MR). La seule chose qu’on puisse faire, c’est proposer des sacs de sable à ceux qui en ont besoin et soutenir ceux qui en ont déjà."

La nuit a également été chargée pour les pompiers qui ont dû intervenir près de 120 fois. La décrue pourrait être amorcée dès ce soir.