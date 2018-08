La sécheresse fait souffrir les cultures de sapins de Noël

Un secteur est touché de plein fouet par la sécheresse, ce sont les pépiniéristes. Une pousse retardée, des plantes flétries et parfois brûlées sur pied : leurs cultures subissent le soleil de plein fouet avec d’importantes répercussions sur les affaires.

En Ardenne, où 85% des sapins de Noël belges sont produits, les pertes sont très importantes. Selon le président de l’Union ardennaise des pépiniéristes, la situation n’est pas encore catastrophique, mais les pertes sont déjà colossales. Des plantes brûlées par le soleil sur de vastes terrains sablonneux, presque désertiques, un panorama des plus déroutants jamais vu par Jonathan Rigaux en 20 ans de carrière. Il est pépiniériste à Longlier, dans la commune de Neufchâteau.

"On voit des pépinières où on a entre 15 et 25%, jusqu’à 30% parfois, d’arbres qui sont morts, donc des petites plantes qui sont rousses, des arbres qui ont fait une croissance printanière et qui ont brûlé par après."

"Au niveau de la pépinière, les graines qu’on sème pour donner des plantes, on constate déjà des pertes jusqu’à 25% dans certains âges et dans certaines variétés. Au niveau des sapins de Noël, si dans les trois-quatre semaines qui viennent on n’a pas de pluie, on pourra clairement supposer que 10 à 15% des stocks qui auraient dû être vendus cette année ne pourront pas l’être, soit parce qu’ils seront morts, soit parce qu’ils seront impropres d’un point de vue visuel."