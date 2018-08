La salle de spectacle bruxelloise "L'Os à Moelle" replonge dans les difficultés financières

Il y a deux ans, le plus ancien cabaret de Bruxelles avait déjà eu des problèmes financiers. Après avoir sorti la tête de l'eau, " L’Os à Moelle " connaît de nouveaux soucis financiers.

En cause, cette fois, le permis d’environnement qui engendre des travaux conséquents pour mettre la salle aux normes.

"On a quasiment dû tout réinjecter dans une série de gros travaux, explique Samuel Bernard, le directeur artistique du cabaret. Ce qui fait qu’aujourd’hui, on est à nouveau dans une situation délicate. Nous n’en sommes pas encore au point d’envisager la fermeture mais nous devons faire particulièrement attention. On a dû faire pas mal de prêts pour ces investissements ; et puis, il y a aussi la crise qu’on a connue en 2016 qui a laissé des traces… Tout ça fait qu’aujourd’hui, on a un coût mensuel très élevé. Pour ne pas laisser la salle s’effondrer, on est occupé à mettre en place toute une série de choses. On a par exemple proposé au public le lancement d’une carte de membre ; nous sommes aussi à la recherche d’un brasseur pour pouvoir vendre une bière spéciale, un cru vraiment unique…"