La saison touristique débute aux lacs de l'Eau d'Heure

Les vacances de Pâques commencent dans quelques jours. Aux lacs de l’Eau d’Heure, elles donnent le coup d’envoi de la saison 2019. Le site attire des touristes belges mais aussi hollandais, allemands et français .

Nadia Wieleman gère la réception du Landal Village situé à deux pas de l’Aquacentre : " Heureusement, les vacances ne tombent pas en même temps en Belgique et au Pays-Bas par exemple. En Allemagne, c’est aussi différent. Nous aurons donc du monde au-delà de ces deux semaines de vacances. "

Ce village de vacances mise sur le respect de l’environnement pour attirer une clientèle de plus en plus sensibilisée à l’éco-tourisme : les rénovations sont généralement réalisées avec des matériaux durables comme le bois ; plus aucun pesticide n’est utilisé pour entretenir les pelouses. Même les équipes de nettoyage se déplacent à bord d‘un véhicule électrique.

L’asbl Les lacs de l’Eau d’Heure surfe aussi sur la vague environnementale en menant notamment une réflexion sur la gestion des déchets.

" C’est un lieu dédié à la nature ou les gens aiment se promener, souligne Philippe Fourmeau le porte-parole de l’association. Il faut a tout pris le préserver. Il y aura bien sûr des nouveautés cette saison comme l’ouverture d’un restaurant flottant et l’organisation en septembre d’un triathlon, l’Ironlakes mais il ne faut pas non plus asphyxier le site."

Chaque année environ un million de personnes fréquentent le site des lacs de l’Eau d’Heure qui s’étend sur 1800 hectares.