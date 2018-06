La saison touristique aurait pu mieux commencer au domaine de Claire-Fontaine...

Le centre de délassement de Claire-Fontaine, situé à Chapelle-lez-Herlaimont, doit faire face à des problèmes d'infrastructures. Les sanitaires ont dû être détruits ou sont inutilisables, la friterie et la buvette sont fermées...

La fermeture de la caféteria sur le site, c'est un changement pour les 20 à 30.000 visiteurs annuels mais aussi pour les 200 familles qui passent les beaux jours de l'été dans leur caravane. "C’est évidemment moins gai parce que c’était facile d’aller chercher une petite frite… Mais bon. Il faudrait quand même trouver une solution, ce serait bien pour les campeurs."

A la fin de la gérance précédente, les responsables du site ont voulu faire des travaux mais ils ont pris du retard. "Nous sommes sur un site de la Région wallonne, et celle-ci ne peut pas s’auto-subsidier, explique Gaëtan Squaldino, porte-parole de l'ASBL des Voies d'eau du Hainaut qui gère le site. Elle doit financer ces travaux en crédit-direct. Or, cela prend du temps. Et le temps administratif n’est pas le temps touristique. Clairement, ce ne sera pas prêt pour cette année. Cependant, on a trouvé des solutions alternatives, via des food-trucks. Les gens pourront tout de même manger des pâtes ou des frites…"

Des solutions alternatives, pour cette année donc. Et pour ce qui est des sanitaires, des toilettes et douches provisoires ont été installées dans des containers.

2018 sera donc un été de transition à Claire-Fontaine, avant le retour pour 2019 de nouvelles infrastructures Horeca et de nouveaux gérants, promet-on, dès le printemps 2019.