La saison 2019-2020 du Théâtre Royal de Mons: chanson, humour et stars

75 spectacles programmés au Théâtre Royal de Mons cette saison. De la chanson française : Marc Lavoine, Zazie, Vanessa Paradis, Amel Bent, Yves Duteil... Des artistes belges et régionaux comme Fabian Lecastel, Freddy Tougaux, Laura Laune ou François Pirette... Beaucoup d'humoristes français également comme Laurent Baffie, Stéphane Guillon, Franck Dubosc et beaucoup d'autres. Une programmation qui se veut grand public depuis l'arrivée de Salvatore Anzalone à la tête de la programmation du TRM. Il se donne pour objectif de permettre au public de la région de ne pas devoir courir vers Bruxelles ou Liège pour trouver ce type de spectacle: "ils n'ont pas à partir une heure avant, à se trouver coincés dans des bouchons, ça rend la fréquentation (du TRM) plus facile".

Le Théâtre Royal de Mons a attiré 80.000 spectateurs la saison dernière. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis trois ans.

Pour l'ensemble de la programmation, rendez-vous sur le site du TRM.