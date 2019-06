La Sainte-Rolende de Gerpinnes à travers les yeux d'un Québecois (photos)

3300 marcheurs participent ce lundi à l’une des plus importantes marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse. La Sainte Rolende anime toute l’entité de Gerpinnes. Et dans la foule, un personnage étonnant en costume napoléonien. Un Québecois parmi les soldats de l’empire. Régent découvre ce folklore pour la première fois.

"Je suis venu sous l’invitation des amis de mon fils pour participer à la parade", nous explique Régent avec son infatigable accent. Il ne s’est pas contenté de venir voir la marche, lui aussi est en uniforme napoléonien comme tout le monde et il marchera la bonne trentaine de kilomètres avec les autres. "C’était important pour moi. On peut voir une photo mais on peut aussi participer et ce n’est pas pareil."

Mais alors est-ce que Régent sait exactement où il se trouve ? Est-ce qu’il connaît l’histoire de la marche ? Vérification qui peut servir de rappel pour tout le monde.