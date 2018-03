La RTBF organisera les concerts des fêtes de Wallonie aussi à Namur

Depuis plusieurs années, c'est RTL qui était le partenaire de la ville de Namur pour l'organisation des Fêtes de Wallonie. Mais c'est la RTBF qui a décroché le contrat pour les trois prochaines éditions, associée au Comité central de Wallonie (CCW), suite à un appel d'offres public.

Concrètement, la RTBF prendra en charge la programmation musicale et artistique des fêtes, et sera le sponsor média de l'événement. Il n'y aura plus que deux places de concerts au lieu de trois les années précédentes, à savoir la place d'Armes et la place Saint-Aubain. Mais ce sont pas moins de 37 concerts et animations qui seront proposés du jeudi 13 au lundi 17 septembre.

La RTBF et le CCW s'engagent à privilégier au maximum les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, en particulier, de la région namuroise.

La RTBF dévoilera l'affiche des Wallos 2018 dans les semaines qui viennent, sachant qu'elle est aussi l'organisatrice des fêtes de Wallonie à Liège, Charleroi, Mons et La Louvière.