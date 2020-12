La RTBF et la VRT vendent un terrain à l'Etat pour un futur centre de psychiatrie légale à Wavre

L'encre n'est pas encore sèche. L'accord de vente vient d'être signé ce mercredi devant le notaire entre la RTBF et la VRT d'une part, et l'Etat belge d'autre part. Les 2 médias de service public cèdent ainsi un terrain de 6 hectares (pour la somme de 3 millions d'euros) sur le site des antennes à Wavre où se trouvent leurs émetteurs. Le terrain accueillera le futur centre de psychiatrie légale.

Un projet qui ne date pas d'hier...

L'idée de construire ce centre remonte à 2016. Dans son Masterplan "pour une détention dans des conditions humaines", le gouvernement fédéral prévoit de construire un centre de psychiatrie légale de 250 lits à Wavre. Il s'agit d'un hôpital psychiatrique ultra sécurisé pour des personnes qui ont commis un crime, mais qui ont été déclarées irresponsables. Chaque patient suit un parcours thérapeutique individuel, selon son état psychique. Ce centre permet ainsi la prise en charge spécifique de certains détenus et aussi de libérer de la place dans les prisons.

Et qui ne verra pas le jour demain.

Le dossier, piloté par la Régie des Bâtiments, avance progressivement. L'achat du terrain à la RTBF et la VRT permet à l'Etat d'être propriétaire et de lancer une procédure du type partenariat public-privé. L'idée c'est qu'un investisseur prenne à sa charge la conception, la construction, le financement, l'entretien et l'exploitation du complexe. Après 25 ans, il est ainsi remis aux mains de l'Etat en parfait état de fonctionnement, explique la Régie des Bâtiments dans un communiqué. Le lancement du marché devrait se faire en 2022. Sous réserve d'obtention des permis, le centre de psychiatrie légale pourrait être inauguré en 2027.