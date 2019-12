La restauration d'échasses namuroises du 18e siècle questionne l'histoire de son folklore

Des échasses qui cachent des secrets

Mais parfois ces objets étudiés remettent en cause l’histoire même. Fanny Cayron travaille sur les plus vieilles échasses namuroises connues. Datées du 18e siècle, la société archéologique a demandé à la Namuroise pour restauration mais aussi pour étude. Clairement identifiées comme échasses de la confrérie des Mélans, l’une des deux confréries reconnues par les échasseurs namurois, certaines zones laissaient toutefois penser que d’autres couches de peintures étaient présentes sous la couche jaune et noire caractéristique. Son étude des différentes strates de peinture va révéler bien des secrets : "Déjà un simple nettoyage montre que le jaune… est plutôt blanc/gris. On a découvert des couleurs assez inattendues en dessous qui ne correspondent pas du tout aux couleurs habituelles des échasses namuroises, c’est-à-dire le jaune et le noir pour les Mélans, le rouge et le blanc pour les Avresses. Ici… En réalité, on a découvert du bleu, du vert, de l’orange avec des motifs bien particuliers. Au final On a peut-être oublié qu’il n’y avait, dans l’Histoire, pas uniquement deux groupes d’échasseurs mais peut-être d’autres ou des sous-groupes de ces confréries existantes mais ça, ce sont les futures études qui le démontreront et c’est très intéressant."

Ces échasses sont-elles passées de confréries en confréries ? Auxquels de ces sous-groupes appartenaient-elles ? Cette découverte montre que l’Histoire connue et enseignées "n’est en tout cas jamais figée" pour Fanny Cayron. Ces couches de peintures obligent donc à revoir tout ce que l’on sait ou croit savoir. Restaurer un objet ancien permet donc aussi de mieux appréhender leur histoire et l’Histoire elle-même.