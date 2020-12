La réouverture des magasins pourrait redonner des couleurs aux parkings du centre-ville de Namur

La fin de l’année reste donc incertaine pour les parkings du centre-ville. “On n’attend pas grand-chose du mois de décembre” confie Julien Verdin. Plusieurs facteurs compliquent également la reprise de leur activité comme les achats en lignes, le click and collect ou encore le télétravail. “Les gens y ont goûté. Le télétravail ne deviendra pas un standard mais il rentre dans les habitudes. Donc on ne s’attend pas à retrouver un niveau d’activité comme on a pu le connaître jusqu’à fin 2019” explique Julien Verdin. D’autant plus que les villes s’inscrivent désormais dans une politique de mobilité plus douce.