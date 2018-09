La rentrée, c'est aussi le retour des embouteillages devant les écoles… "Un calvaire !"

La rentrée dans le secondaire se poursuit toute cette semaine. Et qui dit rentrée, dit "retour des bouchons" à l'entrée des écoles. C'est d'autant plus vrai dans les villes où plusieurs écoles sont rassemblées dans un même périmètre.

C'est le cas à Mons, à l'école des Ursulines. Plus de 2500 élèves et professeurs y entrent tous les matins entre 7h00 et 8h00 du matin. Résultat : se garer aux abords de l'établissement devient un véritable défi au quotidien.

"Ici, on a dû se garer devant la sortie des urgences de l'hôpital, voisin de l'école. Je laisse tourner le moteur, on ne sait jamais que je doive brusquement laisser passer une ambulance (…) C'est le calvaire chaque matin, soupire pour sa part une maman. Je viens nettement plus tôt pour avoir une place. Aujourd'hui, on est venu à 7h00. Malgré cela, je suis garée sur des lignes blanches."