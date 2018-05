La rencontre sans tabou entre Charles Michel et des jeunes de Molenbeek

La presse n'a pas été conviée à la réunion, question de ne pas mettre la pression sur les jeunes ou alimenter un plan com. Mais nous avons pu rencontrer les participants avant et après. Mais d'abord, pourquoi cette rencontre? Et qui a invité qui? Le point de départ est la venue à Molenbeek de François Hollande, en novembre dernier . L'ancien président français est reçu par Charles Michel et la bourgmestre Françoise Schepmans: il inaugure une exposition consacrée aux dessins de presse avec Plantu (Le Monde). Les membres du conseil des jeunes sont présents et interpellent le Premier ministre. Mais ce n'est pas le moment. Les uns et les autres promettent d'organiser une entrevue plus formelle. L'invitation est lancée.

Dans la salle, on parle, on débat. Avec ses grands gestes de la main, Charles Michel semble insister sur ses propos. Face à lui, il y a l'écoute et la vigilance. Ils l'ont dit avant son arrivée: "On va pas se laisser enfumer." Dans leur liste de questions, il est prévu d'aborder les sujets qui fâchent: les visites domiciliaires, les sorties du ministre Jan Jambon (N-VA) sur le nettoyage de Molenbeek, la relation police-jeunes, le gouvernement et son image anti-sociale et d'exécutif "des riches"...

"Il a pris le temps..."

Au terme du dialogue, les jeunes applaudissent. Ziyad, 20 ans, étudiant, dresse son bilan. "On s'attendait à ce qu'il parle beaucoup, à ce qu'il fasse de longs discours. Mais au final, il nous a laissé parler et poser nos questions. Il n'a pas esquivé les questions qui dérangent alors qu'on pensait qu'il l'aurait fait. On a abordé les propos qui ont été tenus par certains ministres. On lui a dit que sur ces polémiques, il n'avait pas été très présent. Il a répondu que ces propos avaient peut-être été mal interprétés et que s'il n'avait pas réagi, c'était pour ne pas alimenter le débat. Ceci étant, il a expliqué que certains propos n'étaient pas appropriés et que les ministres ne devaient pas parler sans filtre."

Chahida, 23 ans, est juriste. Elle lui a posé une question "qui lui tenait à cœur, sur les visites domiciliaires et la politique migratoire. J'avoue qu'il a pris le temps de m'expliquer le projet de loi, son contenu, les étapes du texte au Parlement fédéral. Je m'attendais à une discussion assez générale. Mais au final, il a pris le temps de préciser sa vision sur certaines questions."

Comprendre la jeunesse en une heure trente: impossible

Charles Michel a-t-il compris la jeunesse molenbeekoise? "Il a fait un premier pas. Mais comprendre la jeunesse molenbeekoise en une heure et demie de temps, je pense que c'est impossible. Même nous, nous n'y arrivons pas", ironise Chahida. "Reste que nous apprécions sa démarche. Il a tenu parole suite à une première rencontre lors de la venue de François Hollande."

Sarah Turine, échevine Ecolo de la Jeunesse, qualifie la rencontre, à laquelle elle a assisté, de "positive, sincère, avec beaucoup de pédagogie, sans clashes". "C'était sans tabou et surtout sans crispation", insiste l'échevine. "Les jeunes n'étaient pas intimidés. Ils avaient leurs questions polémiques. Mais en face, il y avait aussi un Premier ministre bien préparé, qui n'était pas sur la défensive. Ils pouvaient ne pas être d'accord entre eux. Mais le dialogue a été constructif."

"Ça me plait!"

"C'était passionnant parce que ce sont des échanges très directs", réagit pour sa part Charles Michel auprès de la RTBF. "Ecouter leurs interpellations, ça montre leurs ressentis, leurs préoccupations, leurs inquiétudes. On a parlé travail étudiant, migration, développement économique... L'échange était très direct mais ce n'était pas non plus une démarche politicienne. C'était authentique et spontané. Il y avait du respect et de l'écoute mutuelle. Au travers des questions, on voit que tout cela est utile parce que cela donne la température sur la manière dont les choses sont entendues et comprises." Pour le Premier ministre, "être au contact des jeunes, c'est une nécessité et ça me plaît."