La reine Mathilde a visité l'école provinciale d'hôtellerie du Hainaut à Saint-Ghislain

La reine Mathilde a visité jeudi l'école provinciale d'hôtellerie du Hainaut à Saint-Ghislain. La souveraine a rencontré les professeurs et les élèves de l'école.

Magret de canard et épices du monde, émulsion de porto et galette de potiron, tel était le menu préparé par les professeurs et élèves de l'école d'hôtellerie de Saint-Ghislain.

La reine a visité l'institution et s'est intéressée aux travaux et techniques des professeurs et élèves en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie ainsi qu'aux méthodes utilisées dans le Centre d'Excellence des Métiers de l'Hôtellerie.

Les élèves de traiteurs-organisateurs de banquets réalisaient entre autres, lors de la visite royale, des travaux de cuisson à basse température et utilisaient des technologies novatrices désormais adoptées en cuisine.

L'école hôtelière de Saint-Ghislain, créée en 1969, a été développée au sein du Lycée Provincial d'Enseignement du Hainaut et reconnue comme Grande Ecole Hôtelière de Belgique en 1987. Depuis 2003, l'école est régulièrement sollicitée, entre autres, par le Palais Royal et la Château de Laeken pour des prestations de prestige.