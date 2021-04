La Région wallonne valide la recapitalisation de l'aéroport de Charleroi

L’avenir de BSCA était à l’ordre du jour du gouvernement wallon de ce 1er avril. L’aéroport de Charleroi est actuellement dans une très mauvaise posture. L’année dernière s’est terminée sur une perte de 22 millions d’euros et les perspectives ne sont pas très réjouissantes pour 2021.

Le 18 mars dernier, le conseil d’administration a validé un plan stratégique prévoyant notamment un rééquilibrage à long terme de la relation avec Ryanair qui représente plus de 70% de l’activité du terminal. L’objectif est aussi de poursuivre la diversification des compagnies aériennes et de réduire les charges opérationnelles. Aucun licenciement n’est programmé à ce jour mais un effort de flexibilité sera demandé au personnel. D’autres options sont aussi sur la table pour renflouer les caisses : gestion plus dynamique des parkings, création de nouvelles zones commerciales, réduction des coûts, augmentation des redevances, etc.

Mais toutes ces mesures ne suffiront pas : il faut 40 millions d’euros pour maintenir le bateau à flot. Le gouvernement wallon vient de valider cet apport d’argent frais. Concrètement La Société Wallonne des Aéroports (SOWAER) devrait abandonner des créances pour un montant de dix millions d’euros. Il reste donc à réaliser une augmentation de capital de 30 millions. L’actionnaire privé Belgian Airports derrière lequel on retrouve le groupe italien SAVE devrait financer deux tiers de cette somme en deux phases distinctes, ce qui lui permettra de détenir 48% du capital contre 27% auparavant. Les dix millions restants seront mis sur la table par les autres actionnaires à savoir la Sowaer, l’intercommunale Igretec, Sambrinvest et la Sabca.

Pour refléter le nouvel équilibre actionnarial, le conseil d’administration de BSCA devrait être professionnalisé et composés à l'avenir de 14 membres dont un représentant de l’aéroport de Liège.

En attendant ce remaniement, le CA se réunira ce vendredi 2 avril à midi pour acter les dernières annonces du gouvernement wallon ainsi que les positions des différents actionnaires. Il sera aussi question des aides que pourraient recevoir l’aéroport sous forme de subsides régionaux. Celles-ci ont été plafonnées par l’Europe à 10 millions d’euros.