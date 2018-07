La Région veut renforcer le poids des acteurs privés dans les aéroports carolos et liégeois

L’Europe exige depuis plusieurs années que l’équilibre public/privé au niveau de la gestion des aéroports wallons soit modifié afin d’éviter des problèmes de concurrence déloyale. Une réflexion au niveau régional est actuellement en cours : un avant-projet de décret vient d’être validé. L’idée de la Région wallonne est de pouvoir, malgré tout, garder un contrôle via la SOWAER (Société wallonne des aéroports) qui est actionnaire, tout en renforçant le rôle des gestionnaires comme BSCA à Charleroi et des acteurs privés. Certaines infrastructures commerciales seraient vendues : l’opération pourrait rapporter 75 millions d’euros

"C’est au niveau des société d’exploitation, des sociétés commerciales qui gèrent les aéroports que les changements seront les plus importants, explique Luc Vuylsteke, le patron de la SOWAER. Elles auront plus d’autonomie et pourront disposer de la pleine propriété des biens commerciaux comme le terminal ou les parkings. Cela facilitera l’arrivée d’éventuels nouveaux partenaires privés."

En opérant ces changements, la Région espère faciliter la poursuite de la croissance des aéroports wallons. "Tout nous pousse à dire que demain ça pourrait aller encore aller beaucoup mieux, affirme Jean-Luc Crucke, le ministre de tutelle. Mais il faut de nouveaux investissements tout en sachant que l’Europe nous dit qu’ils ne doivent plus être du ressort public !"

Cette future réorganisation des aéroports wallons s’inscrit dans un contexte très porteur puisqu’on s’attend encore à une croissance du trafic aérien de 3 à 5% dans les prochaines années.