La Région bruxelloise va-t-elle interdire la cigarette dans l'ensemble des parcs ?

La cigarette qui, rappelons-le, est déjà interdite à proximité des plaines de jeux bruxelloises, dans les parcs... Une question parlementaire vient d'être posée au ministre de l'Environnement, l'Ecolo Alain Maron, pour savoir si elle pouvait être entendue à l'ensemble de l'espace des parcs. Le ministre dit y réfléchir. Et pour cela, il prend l'exemple de plusieurs villes européennes.

"Paris a interdit la cigarette et les mégots dans les petits parcs, les squares, un peu partout sur son territoire. Par contre, elle ne l’a pas fait dans les grands parcs (les bois par exemple) qui dépendent de la ville. Dans d’autres villes européennes, c’est complètement interdit, dans tous les parcs publics. Surtout dans les villes du Nord de l’Europe. D’autres, a contrario, n’ont absolument pas régulé et considèrent que c’est un espace public où la liberté des gens doit primer. Il y a donc des exemples divers en Europe. On ne peut pas vraiment dire qu’il y a une tendance générale. Maintenant, ce qui est sûr, c’est qu’au sein de la population, bien légitiment, la préoccupation autour de la propreté et de la malpropreté concernant les mégots est en train de monter. Nous devons en tenir compte !"

La ville de Bruxelles, quant à elle, est en pleine réflexion quant à cette interdiction ; sans toutefois aller plus loin pour l'instant dans le processus.