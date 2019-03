La Région bruxelloise va-t-elle aussi interdire la cigarette en voiture en présence de mineurs ?

En Flandre, en tout cas, l'interdiction est en cours depuis samedi. Il est en effet interdit de fumer dans une voiture en présence d'un jeune de moins de 16 ans. En Wallonie, une mesure analogue a été votée également mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Et à Bruxelles ? Le gouvernement y travaille.

La Flandre a donc montré l'exemple. Il est désormais interdit de fumer à bord d'un véhicule si un ou plusieurs mineurs de moins de 16 ans s'y trouvent. En cas d'infraction, l'amende peut atteindre jusqu'à 1000 euros. Même tendance en Wallonie, où la limite d'âge a été remontée jusqu'à 18 ans. Le Parlement wallon a voté le texte. Mais la date de son entrée en vigueur n'est pas encore fixée.

Et à Bruxelles ?

La ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Frémault, est favorable à l'interdiction de fumer en voiture en présence de mineurs. Elle espère déposer un projet d'ordonnance en première lecture d'ici les vacances de Pâques. Il n'est en effet pas possible d'intégrer l'interdiction dans une législation existante, explique le cabinet de la ministre. Le travail à effectuer s'avère donc plus long et laborieux.

Reste à voir si le texte pourra achever son parcours législatif à temps pour être voté avant la fin de la législature. C'est loin d'être gagné. Même si Céline Frémault qualifie la pollution à l'intérieur des voitures de "véritable enjeu de santé publique".