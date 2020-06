La Région bruxelloise propose une liste de 422 reptiles pouvant être détenus

Les vétérinaires constatent que de plus en plus de Bruxellois ont un reptile comme animal de compagnie. Mais parmi les 11.000 espèces recensées, seul un très petit nombre peut être détenu en respectant le bien-être de l'animal. C'est pourquoi la Région bruxelloise propose de limiter à une liste de 422 les espèces de reptiles pouvant être détenues dans la capitale. Selon le ministre en charge du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI), le gouvernement bruxellois a adopté jeudi en première lecture la proposition qu'il a mise sur la table dans ce sens. Celle-ci doit encore passer quelques étapes, avant d'être soumise au vote du parlement régional à qui reviendra le dernier mot.

Au total, 249 lézards, 107 serpents et 66 tortues sont repris sur cette liste positive, ce qui permettra de limiter les types d’animaux commercialisés dans les animaleries et les magasins spécialisés. Pour Bernard Clerfayt (DéFI), Ministre bruxellois du bien-être animal, cette liste rendra plus facile le travail des agents contrôleurs. "On leur signale quelqu'un qui aurait beaucoup d'animaux détenus dans des conditions difficiles et ils font un contrôle : comment peuvent-ils juger des bonnes conditions de détentions d'une des espèces de reptiles qui est mal connue ? Ici, nous avons une liste précise. 422 : ceux-là c'est oui, tous les autres c'est non."

Pour dresser cette liste, la Commission des parcs zoologiques a pris en compte plusieurs critères : la facilité de la détention mais aussi l’accès à la nourriture, la taille de l’animal qui doit être maniable, la vulnérabilité de l’espèce ou encore la dangerosité pour l’être humain. "Pour reprendre un exemple flagrant, personne ne va avoir d'espace assez grand pour pouvoir offrir à un caïman des conditions de vie décentes, de chasse et autre, et le détenir en Région bruxelloise", explique Bernard Clerfayt.

La Flandre avait déjà réfléchi au problème et créé une liste de 422 reptiles autorisés, une liste que la Région Bruxelloise reprend finalement. La Wallonie suit le même processus et "se préparait à reprendre la même liste", mentionne le Ministre bruxellois du bien-être animal. "Maintenant, elle s'interroge pour savoir si elle ne va pas être un peu plus stricte. Peut-être que ça nous amènera aussi à revoir cette liste. Elle est évolutive, on peut à tout moment la revoir." Certaines espèces de reptiles pourront donc y faire leur entrée, tandis que d'autres pourront en sortir en fonction des nouvelles informations disponibles à leur propos.

A noter que les Bruxellois propriétaires de reptiles ne figurant pas sur la liste pourront les garder à condition de pouvoir prouver qu'ils les possédaient avant l'entrée en vigueur de cette liste.