La région bruxelloise maintient ses ambitions en matière de mobilité

Le gouvernement bruxellois l’avait annoncé. La Ministre de la mobilité Elke Van den Brandt l’a confirmé en commission mobilité, ce mardi matin. La région n’a pas l’intention de revoir à la baisse les ambitions annoncées en début de législature pour la politique de mobilité, malgré une situation budgétaire générale marquée par la crise du coronavirus. En tout cas, les montants inscrits au budget de l’année 2021 ne sont pas rabotés, au contraire.

200 millions de plus que l’an dernier

Au total, 1,418 milliard d’euros sont ainsi prévus au budget de l’an prochain pour mener à bien les différentes politiques (c’est 200 millions de plus que plus que l’an dernier). Avec un accent mis sur l’amélioration de la sécurité routière et la qualité de l’espace public : Bruxelles "Ville 30" dès le 1er janvier avec un budget de 7 millions d’euros prévus en 2021, et l’aménagement de 5 quartiers apaisés supplémentaires en 2021, notamment. Mais aussi, on le sait, sur l’offre et l’infrastructure de transports publics (le gros du budget, avec 1 milliard 072 prévu).

Un métro toutes les 2 minutes 30

La dotation à la Stib s’élèvera en 2021 à 945 millions d’euros : c’est 61 millions de plus que l’an dernier, en raison notamment de la hausse (+ 13 millions) des moyens accordés à l’amélioration de l’offre. L’offre de bus, avec la mise en service de nouvelles lignes 74 et 52 et l’amélioration des lignes 46, 83,86,89. Celle des trams, avec le renforcement des lignes 55 et 82. Et aussi l’offre du métro pour atteindre un passage toutes les 2 minutes 30 aux heures pointes sur le tronçon commun des lignes 2 et 6, à la place de 3 minutes aujourd’hui.

Tarifs des moins de 25 ans à préciser

La dotation à la Stib englobe aussi un budget de 3,3 millions d’euros en 2021 afin de "renforcer l’accessibilité tarifaire pour les jeunes de moins de 25 ans". A ce sujet, la Ministre Van den Brandt a d’ailleurs rappelé que "les modalités pratiques de cette mesure sont encore à déterminer par le gouvernement".

Pour le reste, la région compte aussi dédier un budget de 95 millions à la rénovation des stations de métros et prémétros. Et poursuivre à hauteur de 20 millions d’euros des travaux d’investissements pour améliorer la vitesse commerciale des bus et des trams, dans le cadre des projets Avanti.

Un budget "mal ficelé", dit l’opposition cdH

Pour l’opposition cdH, ce budget est mal ficelé : "On n’a pas l’impression que la Ministre prend l’ampleur de la crise", analyse le député Christophe De Beukelaer. "Le gouvernement revient toujours avec la gratuité de la Stib pour les jeunes et les seniors. Je ne suis pas opposé par principe à la gratuité mais on a calculé qu’avec son coût, on pourrait prolonger le métro d’Hermann-Debroux à Overijse ou construire 2 km et demi de rails de tram par an. Et puis la région continue de s’endetter pour payer la gratuité. Donc on dit aux jeunes vous n’allez pas devoir payer le tram et le bus demain, par contre vous allez payer la dette à long terme. Ça n’a pas de sens".

Sur la zone 30 aussi, le député cdH réagit : "Il faut absolument aménager les voiries en conséquence avec rétrécissements de voiries, signalisation adaptée, etc. Le gouvernement prévoit à peine 7 millions d’euros, 300.000 par commune. C’est trois fois rien. On pense donc que certains projets auraient dû être repensés dans le temps".

Et les piétons?

Une critique que partage d’ailleurs le MR : "En faisant passer de 60 à 85% le nombre de voiries à 30 km/h sans prévoir les aménagements, la Ministre met la charrue avant les bœufs", estime le député David Weytsman qui admet partager certaines aspirations des verts (en matière de sécurité routière, d’espaces verts, de l’importance du vélo).

Pour autant, la critique de David Weytsman ne s’arrête pas là : " Ce qui manque le plus pour moi dans ce budget, c’est une ambition pour les piétons. Il n’y a pas d’engagement assez important en termes d’investissement pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a un budget beaucoup trop faible pour la rénovation des voiries et trottoirs".

Le Mr critique durement la politique du métro

Enfin concernant le métro, David Weytsman ne mâche pas ses mots : "Il y a moins d’investissements aujourd’hui que dans le passé. En 18 mois ce que la ministre a réussi à faire, c’est nous annoncer un retard de 6 à 12 mois. Il n’y a pas de volonté de rattraper ce retard, ni d’avoir une extension vers le sud de Bruxelles, vers Uccle".

"Rien de positif", dit le PTB

Enfin pour l'opposition PTB, il n'y a rien de positif dans ce budget mobilité. "J'ai bien essayé de trouver du positif, affirme le député Youssef Handichi, mais rien, nada. Donc je vais aller directement à ce qui ne va pas, c'est-à-dire le gros de votre budget. Je suis inquiet, dit Youssef Handichi, car je ne vois pas d'augmentation du budget. Or, pour augmenter l'offre et la fréquence, il n'y a que deux moyens. Si le budget stagne, c'est que va augmenter la pression sur les travailleurs".

Le débat en commission autour du budget consacré à la mobilité se poursuivra mardi prochain. Il doit être voté en séance plénière en fin de semaine prochaine.