La Région bruxelloise lance une campagne pour l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap

Le service de l'Egalité des chances equal.brussels a lancé mardi la campagne de sensibilisation "Brussels accessible to all". Objectif: rendre visibles, dans la société, les personnes en situation de handicap, les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien mais aussi encourager la mise en place d'aménagements adaptés.

Selon la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS), cette campagne élaborée en étroite collaboration avec le Conseil bruxellois de la personne handicapée ne se limite pas à la sensibilisation. Elle propose aussi des solutions et conseils pour rendre son entreprise, son commerce, son établissement horeca, son site web et bien d'autres lieux encore accessibles à tous et à toutes.

Chaque commerce, entreprise, organisation ou administration pourra également s'impliquer dans cette campagne en téléchargeant une affiche personnalisée 'Accessible To All' à partir du site.

"L'objectif de cette campagne est d'envoyer un message positif: ensemble, nous pouvons faire de Bruxelles une région plus inclusive, une région plus accueillante, une région où chacun(e) trouve sa place. Ensemble nous pouvons rendre Bruxelles 'Accessible To All', a commenté la secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances.

La campagne se déclinera en affichage sur le réseau de la Stib (tram, bus, stations de métro) du 2 au 15 février. Des spots vidéo seront diffusés sur les réseaux sociaux du 3 au 16 février. Des supports de communication (affiches et stickers) ont également été fournis au secteur associatif, aux communes et aux administration bruxelloises.