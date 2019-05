La région bruxelloise fête ses 30 printemps

Bruxelles est en fête tout ce weekend. C'est la fête de l'Iris, une édition particulière puisqu'on célèbre les 30 ans de la Région bruxelloise cette année. Des trois régions du pays, c'est la dernière à avoir été installée, après une longue "mise au frigo". Elle a été crée grâce la Loi spéciale du 12 janvier 1989 sur le territoire des 19 communes. Plongée dans quelques archives de cette année de référence...

Nous sommes le 12 juillet 1989. Au Journal Télévisé de Jacques Bredael, la naissance de la Région bruxelloise fait le premier titre. Près d'un mois avoir été élu, le parlement régional est installé. Dans la foulée, l'exécutif bruxellois prête serment, il est emmené par Charles Picqué. Un premier ministre-président d'une région, il le sait, aux multiples défis. "Nous sommes ici à Bruxelles devant une série de défis, déclare-t-il alors lors d'une de ses premières interviews à la presse dans sa nouvelle fonction. Nous devons travailler entre francophones et néerlandophones. Nous devons faire face à toute une série de problèmes dus à la vocation nationale et internationale de Bruxelles et je crois qu'on a les yeux fixés sur nous. Il faut que nous réussissions!"

Le logement, premier gros chantier de la région

La rentrée du premier gouvernement bruxellois aura lieu trois mois plus tard, le 18 octobre 1989. Dans le programme qu'il annonce pour ses cinq premières années, le ministre-président entend alors s'attaquer en priorité au problème du logement: "La production de logements, la restauration de l'accès à ceux-ci pour les revenus moyens et faibles, ainsi que le maintien ou l'accroissement du nombre d'habitants sont pour la région l'enjeu prioritaire de la législature à venir".

Cinq législatures plus tard, la Région de Bruxelles-Capitale fête ses 30 printemps et les défis ne manquent pas. Ils sont liés à une spécificité régionale aussi riche que complexe!