La Région bruxelloise et son plan d'action pour limiter la prolifération des pigeons

Combien sont-ils à Bruxelles ? Sans doute plus de 4000 couples. Des pigeons que chaque commune gère tant bien que mal de son côté mais cela devrait changer puisque la Région vient d'établir un plan d'action pour limiter leur prolifération dans les quartiers de la capitale.

Que prévoit ce plan ?

En premier lieu, il insiste sur l'interdiction du nourrissage. Une interdiction qui existe déjà mais qui n'est pas souvent appliquée.

Le plan prévoit aussi de fermer les sites de nidification, quand c'est possible et, dans certains cas, d'installer des pigeonniers à l'anglaise où l'on peut accéder pour remplacer les œufs par des œufs factices.

Comment réagissent les communes ?

L'idée d'une action concertée (et donc plus chacun dans son coin) est plutôt bien vue. A Ixelles, par exemple, l'échevin du Bien-Etre animal, Yves Rouyet y voit de la cohérence. "Ixelles n'est pas une île ! Le fait que 19 communes mènent 19 politiques dans leurs 19 petites communes, cela n'a aucun sens. Il y a certainement plein de techniques de par le monde dont on peut s'inspirer. Comme par exemple les pigeonniers, mais il y en a peut-être beaucoup d'autres. Faire de la sensibilisation aussi ; et à ce titre, ce serait ridicule de faire 19 dépliants différents. Il vaut mieux une campagne régionale que 19 campagnes communales."

Des graines contraceptives ?

Parmi les techniques possibles pour endiguer la prolifération des pigeons, on a parfois parlé de graines contraceptives. Mais l'idée n'a pas été retenue à Bruxelles. On nous dit qu'elle serait trop contraignante car il faut donner les graines tous les jours, à la même heure : cela coûterait trop cher.

En Belgique, la ville de Tongres a pourtant choisi cette technique et cela marche. En trois ans, le nombre de pigeons aurait diminué de 60% grâce notamment à un distributeur automatique de graines. Mais à Bruxelles en tout cas, cette solution n'a pas été retenue.